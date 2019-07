Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei: Ermittler nehmen Verdächtige fest.

Ulm (ots)

Weil Unbekannte Ende Mai im Erbacher Ortsteil Dellmensingen eine brennende Fackel geworfen hatten, durchsuchte die Polizei am Dienstag mehrere Wohnungen in Erbach und Blaustein.

Wie unter (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4290030) berichtet, hatte sich eine Roma-Familie mit ihren Wohnwagen auf einer Wiese in Erbacher Ortsteil Dellmensingen niedergelassen. Am späten Abend des 24. Mai fuhr ein dunkler Kleinwagen an dem Wiesengelände vorbei. Aus dem Fahrzeug wurde von den Insassen etwas gerufen und anschließend eine brennende Fackel aus dem Beifahrerfenster in Richtung der Wohnwagen geworfen. Die Fackel landete unmittelbar neben einem Wohnwagen, in dem ein Ehepaar mit ihrem 9 Monate alten Kind schlief. Die Polizei hat sofort die Ermittlungen aufgenommen. Kriminaltechniker sicherten die Spuren der Tat. Aufgrund des Verdachts, dass es sich um eine politisch motivierte Straftat handeln könnte, übernahm die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stuttgart die Ermittlungen. Die Kriminalpolizei bildete eine Ermittlungsgruppe.

Die intensiven Ermittlungen der Polizei ergaben jetzt einen Tatverdacht gegen acht Männer aus Erbach und Blaustein. Die 16 - 20-Jährigen sollen an der Tat beteiligt gewesen sein. Am Dienstag durchsuchten mehrere Beamte acht Wohnungen und ein Gartengrundstück in Blaustein und Erbach. Unterstützung erhielt die Ulmer Polizei dabei von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz. Die Beamten nahmen acht Tatverdächtige vorläufig fest. Vier Beschuldigte sollen Morgen aufgrund des erhärteten Tatverdachts dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt werden. Die Ermittler stellten zahlreiche Beweismittel sicher. Diese werden nun ausgewertet. Von ihnen erhoffen sich die Ermittler weitere Hinweise auf den genauen Ablauf und die genauen Hintergründe der Tat. Drei weitere Beschuldigte wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zwischenzeitlich wieder entlassen. Bei einem weiteren Beschuldigten wird derzeit noch geprüft, ob auch dieser Morgen dem Haftrichter vorgeführt werden soll.

++++0976222

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Heiner Römhild, Erster Staatsanwalt

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell