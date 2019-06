POL-UL: (UL) Erbach - Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizei teilen mit: Ermittler suchen Zeugen.

Polizeipräsidium Ulm

Nachdem am vergangenen Wochenende Unbekannte in Dellmensingen eine brennende Fackel geworfen haben, suchen die Ermittler weitere Zeugen.

Wie berichtet, hatte sich eine Familie auf einer Wiese an der Werdensteinstraße am Ortsrand von Erbach-Dellmensingen niedergelassen. Dort standen die Wohnwagen der Roma. Samstagabend, kurz nach 23 Uhr, sei ein dunkler Kleinwagen vorgefahren, berichtete die Familie später der Polizei. Die vier oder fünf Insassen hätten etwas gerufen. Einer hätte gar eine brennende Fackel aus dem Auto geworfen. Die blieb nur wenig von den Wohnwagen entfernt auf einer Wiese liegen. Mittlerweile gehen die Ermittler von einer fremdenfeindlichen, antiziganistischen Tat aus. Sie schließen auch eine Brandgefahr nicht mehr aus, so die Behörden in einer gemeinsame Mitteilung. Die Unbekannten flüchteten sofort wieder. Verängstigt verständigten die Roma die Polizei (Tel. 0731/1880). Die stellte die Fackel sicher. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf um herauszufinden, wer hinter dem Angriff steckt. Die Ermittlungen haben jedoch bislang keine konkreten Hinweise auf die mutmaßlichen Täter gebracht. Deshalb bitten Staatsanwaltschaft Stuttgart und Kriminalpolizei um weitere Hinweise.

Sie fragen:

- Wer hat am Samstag, 24. Mai, kurz nach 23 Uhr, den Vorfall an der Werdensteinstraße in Erbach-Dellmensingen beobachtet? - Wer hat den dunklen Kleinwagen gesehen oder kann Hinweise auf ihn geben? - Wer kennt die Personen, die mit dem dunklen Kleinwagen unterwegs waren? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Ulmer Kriminalpolizei unter der Telefon-Nr. 0731/1880.

