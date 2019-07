Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Tür aufgehebelt

Am Wochenende machten Einbrecher in Biberach Beute.

Ulm (ots)

Unbekannte hebelten zwischen Samstag und Montag an einem Gebäude in der Leipzigstraße eine Tür auf. Dadurch gelangten Sie in das Innere und suchten nach Brauchbarem. Die Täter fanden Geld und nahmen es an sich. Sie flüchteten mit der Beute und hinterließen einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei (Tel. 07351/4470) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Ganoven ihr Vorhaben schnell auf.

Polizeipräsidium Ulm

