Polizei Hagen

POL-HA: 860 Liter Diesel aus LKW abgezapft

Hagen (ots)

In der Zeit von Dienstag bis Freitag wurden an drei parkenden LKW an der Rehstraße in Wehringhausen ca. 860 Liter Diesel abgezapft. Zusätzlich wurden die Tankdeckel entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1049 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen



Telefon: 02331 986-0



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell