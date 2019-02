Polizei Hagen

POL-HA: Fernseher auf parkendes Auto geworfen

Hagen (ots)

Am Mittwoch, den 13.02.2019, kam es in Oberhagen zu einer ungewöhnlichen Sachbeschädigung an einem geparkten Auto. Auf dem Dach des Wagens landete ein großer Fernseher, der eigentlich zu einer Obergeschosswohnung in der Jägerstraße gehörte. Der Sachschaden an dem Opel beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Noch ist unklar, wer das Gerät aus dem Fenster geworfen hat. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

