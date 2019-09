Polizei Wuppertal

POL-W: SG- Zeugen gesucht - Frau mit Fahrrad umgerissen

Wuppertal (ots)

Im Bereich der Korkenziehertrasse (Van-Meenen-Straße) in Solingen brachte ein unbekannter Mann am 02.09., gegen 16:45 Uhr, eine Radfahrerin zu Fall. Die Zweiradfahrerin befuhr die Trasse in Richtung Solingen-Wald und beabsichtigte in Höhe der Klauberger Straße einen Inlineskater zu überholen. Als sie sich mit dem Inlineskater, der in Begleitung eines kleinen Mädchens war, auf gleicher Höhe befand, streckte dieser den Arm aus und riss sie mitsamt des Fahrrades um. Am Boden liegend beschimpfte er die 22-Jährige und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Durch den Sturz zog sich die Radfahrerin leichte Verletzungen zu. Der Mann wird als etwa 50 Jahre alt und 180 Zentimeter groß beschrieben. Er hatte eine Halbglatze mit grauen Haaren und einen Dreitagebart. Das Mädchen, welches ihn begleitete, war ebenfalls mit Inlineskates unterwegs und etwa vier Jahre alt. Sie trug ein pinkfarbenes Kleid. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Dies kann unter der Rufnummer 0202/284-0 geschehen.

