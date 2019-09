Polizei Wuppertal

POL-W: W - Ladendiebe in Elberfeld gestellt

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Gegen Abend des 2.9. kam es in einem Kaufhaus in Wuppertal Elberfeld zur Festnahme zweier Frauen wegen Ladendiebstahl. Mitarbeitern und dem Ladendetektiv des Kaufhauses fielen zwei Frauen im Alter von 37 und 28 Jahren auf, die wiederholt Kleidungsstücke mit in Umkleiden mitnahmen, jedoch ohne danach mit ihnen wieder heraus zu kommen. Beide Frauen wurden beim Verlassen der Verkaufsfläche bzw. im Parkhaus angehalten und bis zum Eintreffen der Polizei ins Büro der Haussicherheit gebracht, um deren Rucksäcke zu überprüfen. In ihnen befanden sich unbezahlte Kleidungsstücke des Kaufhauses. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort stellte sich heraus, dass die Frauen ihren Pkw im Parkhaus des Kaufhauses abgestellt hatten. Bei der Überprüfung des Autos kamen weitere unbezahlte Kleidungsstücke zum Vorschein. Insgesamt wurden 75 Kleidungsstücke in Kinder- und Erwachsengröße im Wert von circa 2.200 Euro sichergestellt, die allesamt dem Kaufhaus zuzuordnen sind. Die beiden Frauen erwartet ein Ermittlungsverfahren. (jb)

