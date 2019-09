Polizei Wuppertal

POL-W: SG Frau in Solingen angegriffen-Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (01.09.2019, 06:30 Uhr), griff ein zunächst unbekannter Mann eine Frau in Solingen an. Die 64-Jährige war zu Fuß auf der Kronprinzenstraße unterwegs, als ein zunächst Unbekannter sie ansprach. Der alkoholisierte Mann verlangte sexuelle Handlungen und berührte sie unsittlich. Dann warf er sie zu Boden. Als die Frau sich lautstark zur Wehr setzte, lief der Täter weg. Er konnte in der Nähe von der Polizei angetroffen werden. Den 28-Jährigen erwarten nun eine Strafanzeige und die Befragungen der Kriminalpolizei. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 in Verbindung zu setzen. (sw)

