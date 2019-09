Polizei Wuppertal

POL-W: SG Kind angefahren-Unfallflucht in Solingen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (31.08.2019), kam es am Schelberger Weg in Solingen, gegen 13:30 Uhr zu einer Unfallflucht. Als ein 11-Jähriger mit seinem Fahrrad geparkten Autos ausweichen wollte, überholte ihn ein Mini und streifte ihn. Dabei zog das Kind sich eine leichte Verletzung zu. Das Fahrzeug entfernte sich in Richtung Pfaffenberger Weg. Der Mini mit Solinger Kennzeichen war mit vier Personen besetzt. Am Fahrzeug befanden sich mehrere auffallende Zierstreifen. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell