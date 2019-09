Polizei Wuppertal

POL-W: W- Brand in leerstehendem Firmengebäude

Wuppertal (ots)

In der Nacht (03.09.2019) gegen 00:30 Uhr, brannte ein leerstehendes Gebäude an der Straße Schwarzbach in Wuppertal. Das im Erdgeschoss entstandene Feuer konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Es entstand Gebäudeschaden in bislang unbekannter Höhe. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach ersten Erkenntnissen ist von einer Brandstiftung auszugehen. Ob diese vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführt wurde ist Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. (weit)

