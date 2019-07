Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pächterin bestohlen

Halver (ots)

Am gestrigen Montag, in den Nachmittagsstunden, legte die Pächterin einer Gaststätte an der Frankfurter Straße ihre Geldbörse hinter den Tresen. Sie befand sich u.a. im Garten und führte diverse Tätigkeiten im Hause durch. Gegen 16 Uhr stellte sie fest, dass unbekannte Diebe die Gaststätte betreten und ihre Geldbörse entwendet hatten.

Am letzten Wochenende hebelten unbekannte Diebe an der Von-Vincke-Straße die Heckscheibe eines dort Sprinters auf. Die Täter entwendeten diverse Werkzeuge. Es entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Halver unter 9199-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell