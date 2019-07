Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher gescheitert

Lüdenscheid (ots)

In der Wildmecke kam es innerhalb der letzten zehn Tage zu einem Einbruchversuch. Die Täter versuchten vergeblich das Türschloss einer dortigen Erdgeschosswohnung zu knacken. Es entstand Sachschaden. Die Täter flüchteten unerkannt.

Pkw an der Bahnhofsallee aufgebrochen. Am gestrigen Montag brachen unbekannte Diebe in der Zeit von 18.40-19.35 Uhr einen grünen Nissan Micra auf. Sie entwendeten eine auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche. Es entstand Sachschaden. Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto liegen. Bieten Sie Dieben keine optischen Anreize. Ein Auto ist kein Tresor. Die Diebe kennen jedes Versteck.

Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

