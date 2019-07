Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Vereinsheim

Menden (ots)

In der Nacht von Sonntag zu Montag schlugen unbekannte Einbrecher das Fenster eines Vereinsheimes am Oesberner Weg ein und gelangten so ins Innere. Sie entwendeten Getränke, diverse Elektronikartikel und persönliche Gegenstände. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise an die Polizei in Menden unter 9099-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell