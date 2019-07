Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten: Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Iserlohn (ots)

Nach bisherigen Ermittlungen kam es gestern Abend, gegen 22.20 Uhr, zu einem Alleinunfall, bei dem drei junge Männer leicht verletzt wurden. Laut Aussagen von Anwohnern soll ein blauer VW Golf mehrere Male die Nordhauser Straße mit quietschenden Reifen befahren haben. Gegen 22.20 Uhr kam der 18-jährige Fahrer auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab, kollidierte mit der dortigen Böschung, drehte sich und blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen (Fotos). Der Fahrer sowie seine beiden Mitfahrer (20 und 17 Jahre) wurden durch Ersthelfer gerettet. Bei dem Unfall wurden die drei so schwer verletzt, dass sie in die umliegenden Krankenhäuser verbracht wurden. Der Fahrer muss sich nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Der Golf wurde sichergestellt, der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell