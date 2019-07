Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Mutmaßlicher Drogenhändler in Haft /

Ulm (ots)

Der 19-Jährige, der am Schwörmontag ins Visier der Ermittler geriet, ist nun im Gefängnis.

Am Montagmittag rief eine Passantin die Polizei, weil ihr der junge Mann aufgefallen war. Er soll sich gegenüber Passanten aggressiv verhalten haben und Pillen seien aus seiner Tasche gefallen. Polizisten kontrollierten den Mann. Als sie dessen Rucksack durchsuchen wollten, sei er geflüchtet. Die Polizisten holten ihn ein und nahmen ihn fest. Dabei soll der Mann nach den Beamten geschlagen und sie beleidigt haben. Sie fanden bei dem Verdächtigen etwa 60 Ecstasy-Tabletten, rund fünfzig Gramm in Tütchen verpacktes Marihuana und mutmaßliches Dealergeld. In seiner Wohnung fanden die Ermittler noch mehr Drogen. Rund 200 Gramm Marihuana, 151 LSD-Trips, 51 Ecstasy-Tabletten, knapp 70 Gramm Amphetamin, eine Vielzahl an Verpackungsmaterial und einen Teleskopschlagstock. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm erließ die zuständige Haftrichterin am Mittwoch Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Drogenhändler. Der 19-Jährige sitzt seit Dienstag in einer Justizvollzugsanstalt.

