POL-UL: (BC) Kirchberg/Iller - Radfahrer schwer gestürzt

Am Mittwoch, gegen 20.55 Uhr, ereignete sich in der Silcherstraße ein Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Radfahrer befuhr die abschüssige Silcherstraße in Richtung Mozartstraße. Auf der Mozartstraße kam ein PKW angefahren. Das Bremsmanöver des Radlers missglückte und er stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Einen Helm trug er nicht. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Radler einen Atemalkoholwert über 1 Promille hatte. Dem Verunfallten wurde eine Blutprobe entnommen.

