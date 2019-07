Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrunken und ohne Führerschein Auto gefahren

Ludwigshafen (ots)

Ein 51-Jähriger muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen, nachdem er beobachtet wurde, wie er am Donnerstag (25.07.2019), gegen 23.30 Uhr betrunken in ein Auto stieg und losfuhr. Der Mann wurde an seiner Wohnung in Ludwigshafen-Oggersheim von der Polizei aufgesucht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,13 Promille. Zudem besitzt er keinen Führerschein. Auf eine Polizeidienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

