POL-PPRP: Fahrradfahrer schneidet PKW und flüchtet

Ein unbekannter männlicher Fahrradfahrer schnitt am Donnerstag (25.07.2019) einen 40-jährigen BMW-Fahrer und verursachte dadurch einen Unfall. Der 40-Jährige war um 16.40 Uhr in der Sachsenstraße unterwegs, als ein Fahrradfahrer plötzlich vom Gehweg auf die Straße fuhr. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der BMW-Fahrer aus und prallte gegen einen geparkten PKW. Der BMW-Fahrer stieg sofort aus und rief dem Fahrradfahrer hinterher. Dieser fuhr aber unbeirrt weiter. Durch Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von mindestens 6000 Euro. Der Fahrradfahrer war zwischen 25 und 30 Jahre alt und trug einen Vollbart. Zum Unfallzeitpunkt fuhr er ein bordeauxfarbes Fahrrad. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

