Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ampel missachtet

Ludwigshafen (ots)

60 000 Euro Sachschaden und eine leichtverletzte Frau sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (25.07.2019) in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße ereignete. Eine 24-jährige PKW-Fahrerin missachtete gegen 22.34 Uhr eine Ampel, als sie im Kreuzungsbereich der Bürgermeister-Grünzweig-Straße und Rohrlachstraße mit einem 27-jährigen PKW-Fahrer kollidierte, der in diesem Moment links in die Rohrlachstraße abbiegen wollte. Für den jungen Mann war die Ampel auf Grün geschaltet. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die 24-Jährige wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1033

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell