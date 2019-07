Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190708-3: Festnahme nach (wiederholtem) Diebstahl auf Baustelle - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten stellten einen 35-jährigen Brühler nach Anruf einer Zeugin (45).

Nach vorangegangenem Diebstahl aus ihrem Rohbau in der Nacht von Samstag auf Sonntag übernachtete die Eigentümerin in der Folgenacht im Rohbau ihres Hauses an der Straße "Auf der Pehle". Dort sah sie am Montag (08. Juli) gegen 02:00 Uhr zwei Männer, die sich unberechtigt auf ihrem Baustellengelände aufhielten. Sie informierte die Polizeileitstelle über den Notruf 110. Den Anruf bemerkten die beiden Männer und sie flüchteten auf Fahrrädern. Streifenbeamte nahmen einen 35-Jährigen noch in Tatortnähe vorläufig fest. Er war geständig. Die Fahndung nach seinem Mittäter dauert an. (bm)

