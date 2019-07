Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190708-2: Schwer verletzte Radfahrerin lag auf der Fahrbahn/ Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge aus Brühl hat die bewusstlose Frau am Sonntagmorgen (07. Juli) gefunden. Der Brühler (45) fuhr gegen 00:30 Uhr auf der Pingsdorfer Straße in Richtung Innenstadt, als er eine Person auf der Fahrbahn liegen sah. In Höhe der Hausnummer 47 lag eine bewusstlose Frau, neben ihr ein Fahrrad. Der 45-Jährige zog die Verletzte von der Fahrbahn und alarmierte die Rettungskräfte. Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Frau (49) in eine Universitätsklinik. Bei der medizinischen Versorgung stellten die Kräfte Alkoholgeruch fest. Ein in der Klinik durchgeführter Blutalkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Die Polizei sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Diese melden sich bitte beim Verkehrskommissariat in Hürth unter Telefon 02233 52-0. (bb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell