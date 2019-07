Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Brand eines PKW an einer Zapfsäule - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 27 jähriger Mann aus Kaiserslautern befuhr mit seinen beiden Söhnen (8 und 10 Jahre alt) die Autobahn 61. An der Raststätte Bedburger Land Ost tankte er sein Auto an einer Zapfsäule. Er gab an, dass er während des Tankvorgangs plötzlich eine Stichflamme unter dem Auto bemerkte. Die Flammen breiteten sich schnell aus und das Heck des Autos stand in Flammen. Der Mann holte schnell seinen 8 jährigen Sohn aus dem Auto und entfernte sich mit dem anderen Sohn vom unmittelbaren Brandort. Seine Söhne und er verblieben glücklicherweise unverletzt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Das Auto brannte vollständig aus, die Zapfsäule und das Aluminiumdach der Tankstelle wurden stark beschädigt. Da der Brand aus bisher noch ungeklärten Gründen entstand, wurden die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei aufgenommen. (sm)

