Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190705-5: Motorradfahrer kollidierte mit Auto - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag (05. Juli) wurde ein 54 Jahre alter Motorradfahrer auf der Landesstraße (L) 213 schwer verletzt.

Der 54-Jährige fuhr gegen 13:30 Uhr auf der L 213 in Richtung Bonnstraße. In dem Moment, als er das Auto eines 72-jährigen Mannes überholte, bog der Autofahrer links ab. Der Motorradfahrer prallte gegen das Auto und zog sich schwerste Verletzungen zu. Nach notärztlicher Erstversorgung kam er in eine Uniklinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. Das Motorrad und das Auto wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 213 zwischen der Bonnstraße und der Brauweiler Straße bis etwa 15:00 Uhr gesperrt. (nh)

