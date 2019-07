Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190705-3: Radunfall bei Überholvorgang - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Unfall zwischen einem Pedelec und einem Fahrrad wurde am Donnerstagmorgen (04. Juli) eine Frau schwer verletzt.

Die 73-jährige Frau fuhr gegen 09:30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Verbindungsweg für Fußgänger und Radfahrer "An der Ville-Bahn" in Richtung Daberger Weg. Hinter ihr fuhr ein 72-jähriger Mann auf seinem Pedelec. Als er die Frau überholen wollte, berührten sich auf gleicher Höhe beide Lenker. Beide Radfahrer stürzten. Die 73-Jährige erlitt beim Sturz schwere Verletzungen. Ein Zeuge leistete Erste Hilfe und nahm das Fahrrad der Frau in seine Obhut, bevor die Seniorin in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der 72-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei rät allen Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern, einen Helm zu tragen. Dieser kann schwere Verletzungen verhindern und so gegebenenfalls Leben retten. (nh)

