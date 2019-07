Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Exhibitionist geschnappt; Motorroller gestohlen; In Umkleidekabine gefilmt; Verkehrsunfälle; Bargeld gestohlen; Einbruch; Gesuchter Rucksackbesitzer wohlauf

Reutlingen (ots)

Exhibitionist geschnappt

Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 51-Jährigen. Der Mann war am Dienstagmittag, gegen 14.40 Uhr, in der Pomologie aufgefallen, weil er im Bereich des Glashauses auf einer Bank saß, sich gegenüber einer vorbeilaufenden Mutter, die dort mit ihrem Kinderwagen unterwegs war, entblößte und vor ihr onanierte. Die Frau alarmierte zeitnah die Polizei, sodass der Verdächtige im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung kurz darauf angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnte. Der deutlich alkoholisierte, einschlägig polizeibekannte und psychisch auffällige Mann wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik eingeliefert. Gegen ihn wird bei der Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige vorgelegt. (cw)

Reutlingen (RT): Motorroller gestohlen (Zeugenaufruf)

Nach einem grau-schwarzen Motorroller der Marke Aprilia SR50 mit dem Versicherungskennzeichen 134 UOO fahndet das Polizeirevier Reutlingen. Der Motorroller war in der Elsa-Brandström-Straße abgestellt und wurde in der Zeit von Montag, 11.30 Uhr, bis Dienstag, 23.30 Uhr, gestohlen. Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegen. (cw)

Metzingen (RT): In Umkleidekabine gefilmt

Das Polizeirevier Metzingen fahndet nach einem zirka 20 bis 25 Jahre alten und ungefähr 170 bis 175 cm großen Mann, der am Dienstagabend in einem Modegeschäft in der Reutlinger Straße eine Frau in einer Umkleidekabine offenbar gefilmt hat. Die 29-Jährige bemerkte gegen 18.10 Uhr, dass von der Nebenkabine aus ein Handy unter dem Trennvorhang hindurch geschoben wurde. Die Frau forderte den Unbekannten daraufhin auf, die gemachten Aufnahmen zu löschen. Der Täter, der eine helle Haut sowie kurze, blonde Haare hatte und mit einem grauen Polo-Shirt und einer braunen, knielangen Hose bekleidet war, bestritt die Tat. Zwei Zeugen waren der 29-Jährigen inzwischen zu Hilfe geeilt und wollten den Mann vom Verlassen der Örtlichkeit abhalten. Beim anschließenden Gerangel, in dessen Verlauf sich der Täter losreisen und flüchten konnte, wurden die beiden Zeugen leicht verletzt. Trotz sofortiger Fahndung mit mehreren Streifenwagen gelang dem Gesuchten die Flucht. (mr)

Hohenstein (RT): Mit Auto überschlagen

Leichte Verletzungen hat am Dienstagnachmittag ein 35 Jahre alter Autofahrer erlitten, der sich auf der B 312 mit seinem Wagen überschlagen hat. Kurz vor 16.30 Uhr war ein 49-Jähriger von Bernloch kommend in Richtung Zwiefalten unterwegs. An der Abfahrt nach Oberstetten wollte er mit seinem VW nach links abbiegen und übersah den entgegenkommenden Polo des 35-Jährigen. Dessen Pkw wurde nach der Kollision nach rechts abgewiesen, überschlug sich über eine angrenzende Böschung hinweg und blieb auf dem Dach liegen. Ein Rettungswagen zur Behandlung des 35-Jährigen an der Unfallstelle war nicht erforderlich. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mir rund 3.000 Euro. (mr)

Bissingen/Teck (ES): Motorradfahrer übersehen

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 62-jähriger Biker bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag auf der K 1250, der Ochsenwanger Steige, ereignet hat. Eine 60-Jährige war gegen 13.30 Uhr mit ihrem Seat Ibiza auf der Ochsenwanger Steige in Richtung Bissingen unterwegs und wollte am Ausgang der Steige nach links in einen Feldweg einbiegen. Dabei übersah sie den 62-Jährigen, der ihr auf seiner BMW entgegenkam. Der Motorradfahrer hatte keinerlei Möglichkeiten mehr, schnell genug zu reagieren, prallte in die hintere, rechte Türe des Seat und stürzte. Eine sofortige medizinische Versorgung des leicht verletzten Bikers war nicht notwendig. Sein Motorrad wurde allerdings so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Auto auf die Seite gekippt (Zeugenaufruf)

Auf etwa 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in der Sulzgrieser Straße entstanden ist. Ein 80-Jähriger war gegen 21.25 Uhr mit seinem Nissan Qashquai auf der Sulzgrieser Straße in Richtung Rüdern unterwegs. Auf Höhe des Feuerwehrmagazins touchierte er aus noch ungeklärter Ursache einen am Fahrbahnrand geparkten Renault Laguna. Dabei prallte er so unglücklich gegen den Renault, dass sein Nissan ausgehebelt, auf die linke Fahrzeugseite geworfen wurde und so noch mehrere Meter weiterrutschte. Da zu dieser Zeit am Feuerwehrmagazin eine Übung stattfand, waren sofort zahlreiche Feuerwehrleute vor Ort, die den Senior aus seinem Fahrzeug befreiten. Dieser wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt, sodass eine sofortige medizinische Hilfe nicht notwendig war. Sein Nissan musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden an dem Nissan weitere, frische Unfallspuren festgestellt, deren Herkunft bislang ungeklärt ist und möglicherweise von weiteren Streifern an geparkten Fahrzeugen stammen könnten. Hinweise bitte an die Verkehrspolizei Esslingen, Telefon 0711/3990-330. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Hohen Bargeldbetrag gestohlen

Drei Unbekannte haben am Dienstagmittag in Kirchheim einem Senior einen hohen Bargeldbetrag gestohlen. Der über 80-jährige Mann wurde gegen zwölf Uhr von einem der Täter offenbar bereits in betrügerischer Absicht angesprochen und auf mögliche undichte Stellen am Dach seines Hauses hingewiesen. Da bei einer anschließenden Begehung des Gebäudes tatsächlich einige feuchte Stellen vorhanden waren, schenke der Eigentümer den Männern Vertrauen und stimmte einer sofortigen Schadensbehebung und einer Barzahlung zu. Nachdem der Senior im Beisein der drei Unbekannten den geforderten Betrag aus einem Tresor geholt und übergeben hatte und daraufhin von einem der Komplizen unter einem Vorwand ins Freie gelockt worden war, entnahmen die übrigen Täter das restliche Bargeld aus dem Behältnis. Lediglich von einem der Männer liegt eine Personenbeschreibung vor. Dieser ist zirka 180 cm groß, zwischen 40 und 50 Jahre alt, von normaler Statur und sprach Deutsch. (mr)

Aichtal (ES): Einbrecher unterwegs

Eine Doppelhaushälfte in der Rosenstraße in Grötzingen ist am Dienstagmittag von einem Einbrecher heimgesucht worden. Auf der Gebäuderückseite hebelte der Unbekannte die Terrassentür auf und betrat die Wohnräume. Bei seiner Suche nach Stehlenswertem in mehreren Räumen stieß der Täter auf Schmuck und Bargeld. Der Gesamtwert der Beute und die Höhe des Sachschadens stehen noch nicht fest. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Tübingen (TÜ): Fahrgäste bei Unfall verletzt

Am Dienstagnachmittag ist es in der Steinlachallee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw gekommen. Die 25 Jahre alte Lenkerin eines Skoda Fabia fuhr gegen 17.50 Uhr von der Gottlob-Himmel-Straße nach rechts in die Steinlachallee ein, worauf der 54-jährige Fahrer eines aus dieser Richtung kommenden Linienbusses eine Notbremsung einleiten musste. Zwei Fahrgäste im Alter von 40 und 73 Jahren verletzten sich dabei leicht und wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Zu einer Kollision der Fahrzeuge war es nicht gekommen. (mr)

Rottenburg (TÜ): Gesuchter Rucksackbesitzer wohlauf

Ergänzung zur Pressemeldung vom 02.07.2019/16.52 Uhr

Der Besitzer eines am Dienstagmorgen am Neckarufer oberhalb des Stauwehrs im Bereich des Freizeitparks Schänzle aufgefundenen Rucksacks, nach dem Polizei, Feuerwehr und DLRG am Dienstag gesucht hatten, ist wohlauf. Er meldete sich am Dienstagabend bei der Polizei. Wie bereits berichtet, hatte zunächst der Verdacht bestanden, dass ein Unglücksfall vorliegen könnte. Der mutmaßliche Rucksackbesitzer konnte zunächst weder an seiner Wohnanschrift noch andernorts ausfindig gemacht werden. Die Suchmaßnahmen am Neckar verlief ebenfalls ergebnislos. Als der 36-Jährige abends nach Hause kam und eine Nachricht der Polizei vorfand, sprach er gleich beim Polizeirevier vor. Er hatte den Rucksack am Neckarufer versehentlich zurückgelassen. (ak)

Tübingen (TÜ): Nach Unfall weitergefahren

Ganz erheblich betrunken war eine 64-Jährige, die am Dienstagabend in der Schwabstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat und weitergefahren ist. Die Frau war gegen 22.20 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Schwabstraße ortsauwärts unterwegs, wobei sie im Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Dacia touchierte und weiterfuhr. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, verständigten die Polizei. Die Frau konnte wenig später angetroffen werden. Eine Überprüfung ihrer Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Wert von mehr als 1,2 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Ihr Führschein wurde beschlagnahmt. Der Dacia war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (cw)

Rückfragen bitte an:



Andrea Kopp (ak), Telefon 07121/942-1101



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

E-Mail: Jan.Wiesemann@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell