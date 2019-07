Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zahlreiche Verkehrsunfälle; Wohnungseinbruch; Einbruch in Gaststätte; Streitigkeiten; Brand eines Gartenhauses; Einsatz in Flüchtlingsunterkunft; Exhibitionist gesucht

Reutlingen (ots)

Zwei Fahrzeuge gestreift

Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Storlachstraße entstanden. Ein 21-Jähriger hatte mit seinem Ford Fiesta zunächst beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes gestreift, worauf ein Reifen am Fiesta platzte. Dies hatte zur Folge, dass der Ford auch noch an einem Seat Leon streifte. Der Wagen des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. (ak)

Reutlingen-Mittelstadt (RT): In Wohnung eingebrochen

Die kurze Abwesenheit der Bewohner nutzte ein Unbekannter um am Montagabend in eine Wohnung in der Wildbader Straße einzubrechen. Zwischen 17 Uhr und 18.15 Uhr hebelte der Einbrecher die Wohnungstür auf und verschaffte sich so Zugang und durchsuchte die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Pfullingen (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagabend an der Kreuzung Römerstraße / Daimlerstraße ereignet hat. Eine 19-jährige Fahranfängerin war gegen 22.30 Uhr mit ihrem Audi A3 auf der Daimlerstraße von der Wörthstraße herkommend unterwegs. An der Kreuzung zur Römerstraße fuhr sie ohne auf die Verkehrszeichen zu achten in die Kreuzung ein, um diese in Richtung Marktstraße zu überqueren. Eine 21-jährige Fahrerin eines VW Polo, die auf der vorfahrtsberechtigten Römerstraße in Richtung Echazufer fuhr, hatte keinerlei Möglichkeiten mehr, um zu reagieren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, wurde eine 18-jährige Beifahrerin im Audi leicht verletzt. Die Fahrerin des Polo erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden anschließend vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro beziffert. (cw)

Weilheim (ES): Einbruch in Gaststätte

Ein Unbekannter ist am Montag in eine Gaststätte in der Bissinger Straße eingebrochen. Der Täter hebelte zwischen 5.30 Uhr und 16.30 Uhr eine Zugangstür auf und drang ins Innere vor. Dort öffnete er ebenso zwei Geldspielautomaten gewaltsam und flüchtete anschließend mit Bargeld in unbekannter Höhe. Der vom Täter angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (mr)

Nürtingen (ES): Radfahrer contra Pkw (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Nürtingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw am Sonntagabend in der Galgenbergstraße. Gegen 20 Uhr befuhr eine 64-Jährige mit ihrem Toyota Yaris die Hallenbadparkplätze und wollte in der Folge in die Galgenbergstaße einbiegen. Ein auf dem Gehweg in Richtung Stadtmitte fahrender Radfahrer prallte daraufhin seitlich gegen den Pkw und fiel auf die Motorhaube. Der vermutlich leicht verletzte Radler lehnte das Angebot der Autofahrerin, ihn ins Krankenhaus zu fahren, offenbar ab. Stattdessen fuhr die 64-Jährige den Radler nach Hause. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07022/9224-0. Insbesondere werden die Insassen eines schwarzen Mercedes, die nach dem Unfall zu Hilfe geeilt waren, gebeten, sich zu melden. (mr)

Esslingen (ES): Streitigkeiten

Aus dem Ruder gelaufen ist am frühen Dienstagmorgen ein Streit zwischen zwei 34 und 42 Jahre alten Eheleuten im Diakonissenweg. Nachdem die Frau gegen 3.40 Uhr nach Handgreiflichkeiten ihres alkoholisierten Mannes zu einem Nachbarn geflüchtet war, schnappte sich der Mann ein Messer, stach gegen die Türe seines Nachbarn und bedrohte beide. Anschließend ging er wieder zurück und schloss sich in der Wohnung mit dem gemeinsamen Säugling ein. Nachdem die Mutter die Polizei alarmiert hatte, wurde die Wohnung zunächst umstellt und weitere Polizeikräfte nachgezogen. Als der Mann diese bemerkte, verließ er kurz nach fünf Uhr die Wohnung, übergab das Kind den Polizeibeamten und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er wurde auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen und nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen und seiner Ausnüchterung im Laufe des Dienstagvormittags wieder nach Hause entlassen. (cw)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Gas- und Bremspedal verwechselt

Eine Schwerverletzte, zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro sind die Folgen eines missglückten Einparkmanövers am Montagnachmittag in der Dorfstraße. Ein 85-jähriger Senior war mit seiner Mercedes E-Klasse auf der leicht abschüssigen Dorfstraße unterwegs und wollte auf einen Parkplatz entgegen der Fahrtrichtung einparken. Dabei kam er versehentlich vom Brems- auf das Gaspedal, wodurch sein Mercedes stark beschleunigte, über die Parkplatzbegrenzung hinaus und zwischen einem Baum und einer Hausfassade hindurch schoss. Danach rammte er zunächst die Auslagen eines Obsthändlers, bevor er eine 57-jährige Fußgängerin und eine 32-jährige Mutter mit ihrem 1 jährigen Kleinkind auf einem Dreirad erfasste. Anschließend kollidierte er mit großer Wucht mit einem geparkten Renault Kangoo und schob diesen auf einen weiteren, abgestellten Peugeot auf, der durch die Wucht des Aufpralls ebenfalls nach hinten geschoben wurde. Erst nach einer Strecke von etwa 20 Metern kam der Mercedes an einem Hauseck an der Einmündung der Hofstraße zum Stehen. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde die 57-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Die Mutter und ihr Kleinkind erlitten nach bisherigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Mercedes war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Esslingen (ES): Mit Gegenverkehr kollidiert

Eine Verletzte und 11.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagabend in der Mettinger Straße. Ein 29-jähriger Smartfahrer war gegen 17.30 Uhr von der Berliner Straße kommend in Richtung der Cannstatter Straße unterwegs. Obwohl er eigenen Angaben zufolge von der Sonne geblendet war, setzte er auf der Mettinger Straße zum Wenden seines Fahrzeugs an. Dabei kollidierte der Smart mit einem entgegenkommenden Skoda Fabia einer 47-Jährigen, die bei dem Aufprall leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte sie zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ak)

Plochingen (ES): Brand eines Gartenhauses

Noch unklar ist die Ursache für einen Brand einer Gartenhütte im Bereich Alter Bergweg in der Nacht zum Dienstag. Gegen 2.15 Uhr hatten Zeugen, die den Feuerschein gesehen hatten, die Feuerwehr alarmiert, die mit drei Fahrzeugen anrückte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gartenhaus mit angebauter Pergola bereits im Vollbrand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber mehrere tausend Euro betragen. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen, die in alle Richtungen geführt werden, aufgenommen. Spezialisten der Kriminalpolizei sind in die Untersuchungen vor Ort eingebunden. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen in der Nacht war auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. (ak)

Wernau (ES): Verkehrsbehinderungen nach Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall hat am Dienstagmorgen zu Verkehrsbehinderungen auf der B 313 geführt. Eine 28-jährige Toyotafahrerin befuhr gegen sieben Uhr den linken der beiden Fahrstreifen in Richtung Nürtingen, als sie verkehrsbedingt stark bremsen musste. Der 27-jährige Fahrer eines VW-Transporters hinter ihr krachte trotz Vollbremsung mit Wucht auf den noch rollenden Toyota. Weil aus dem Transporter Öl auslief und sich großflächig auf der Fahrbahn verteilte, musste die Feuerwehr Wernau mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften ausrücken und die ausgelaufenen Betriebsstoffe binden. Zusätzlich musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Die Straßenmeisterei war ebenfalls vor Ort. Beide Fahrstreifen in Richtung Nürtingen waren bis zehn Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde in dieser Zeit über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Transporter musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 17.000 Euro geschätzt. (ak)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Einsatz in Flüchtlingsunterkunft

Bei der Ingewahrsamnahme eines Bewohners einer Flüchtlingsunterkunft in der Dorfstraße ist am Montag ein Polizeibeamter verletzt worden. Die Polizei war gegen zehn Uhr alarmiert worden, weil es zwischen dem 23-jährigen Gambier und einem Mitbewohner zu Streitigkeiten gekommen war. Durch die Beamten konnte ein drohender, körperlicher Übergriff des 23-Jährigen auf seinen Landsmann verhindert werden. Gegen seine erforderliche Ingewahrsamnahme leistete der weiterhin aggressive 23-Jährige erheblichen Widerstand, bis er schließlich überwältigt werden konnte und es gelang, ihm Handschließen anzulegen. Ein Beamter wurde hierbei leicht verletzt und musste sich nach dem Einsatz in ärztliche Behandlung begeben. Der Beschuldigte wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zur Anzeige gebracht. (ak)

Ammerbuch-Entringen (TÜ): Exhibitionist gesucht (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 50 bis 60 Jahre alten Mann, der sich am Montagabend auf dem Friedhof in Entringen vor einer 80-jährigen Seniorin entblößt hatte, fahndet der Polizeiposten Ammerbuch. Die Frau war gegen 20.15 Uhr auf dem Friedhof, als sie in mehreren Metern Entfernung, in der Nähe des dortigen Brunnens den Mann entdeckte. Dieser stand mit heruntergelassenen Hosen mit dem Rücken zu einer Hecke und forderte sie auf, zu ihm zu kommen. Die Seniorin entfernte sich und verständigte später von zuhause aus die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ. Der Polizeiposten Ammerbuch ermittelt und sucht nach Hinweisen zu dem Mann, der als etwa 170 Zentimeter groß und von normaler Statur beschrieben wird. Er war mit einer kurzen, beigen Hose und einem weißen Hemd bekleidet und hat möglicherweise auch einen Hut getragen. Auffallend an ihm war sein als langsam und schleppend beschriebener Gang. Polizeiposten Ammerbuch, Telefon 07073/915900. (cw)

Tübingen (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen auf der Reutlinger Straße ereignet hat. Eine 50-Jährige war gegen 10.25 Uhr mit ihrem Volvo auf der Reutlinger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass ein vorausfahrender 31-Jähriger mit seinem Skoda verkehrsbedingt bremsen musste und krachte ihm ins Heck. Der Skoda-Fahrer und seine 30-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten vom Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (cw)

