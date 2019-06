Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Alkoholisierter Radfahrer stößt gegen PKW

Delmenhorst (ots)

Am 14.06.2019 gegen 11.05 Uhr bog ein 33-jähriger Radfahrer aus Delmenhorst vom Radweg der Friedrich-Ebert-Allee nach rechts in die Willmsstraße ab. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen ein PKW, der auf der Willmsstraße an der Einmündung wartete. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der unverletzt gebliebene Radfahrer stand unter Alkoholeinfluss. Er pustete einen Wert von 1,15 Promille, woraufhin ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet wurde. Dazu wurde eine Blutprobe angeordnet.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell