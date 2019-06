Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Der Stadtfestfreitag in Delmenhorst - relativ friedlicher Verlauf

Delmenhorst (ots)

In mehreren Fällen kam es in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in der Zeit von 01.00 Uhr und 02.30 Uhr auf dem Stadtfest zu Körperverletzungen, zur Bedrohung und Beleidigung. Es wurden fünf Strafverfahren eingeleitet und drei der stark alkoholisierten Beteiligten mussten die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Zu ernsten Verletzungen kam es bei den Raufereien unter den Heranwachsenden und jungen Erwachsenen aber nicht, so dass insgesamt bis heute aus polizeilicher Sicht von einem eher ruhigen Stadtfestverlauf gesprochen werden kann. Im Verkehrsbereich gab es im Besucherverkehr keine nennenswerten Beanstandungen.

