Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Bahnunfall in der Gemeinde Hude +++ Fußgänger schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein schwerer Unfall an einem halbseitig beschrankten Bahnübergang hat sich am Donnerstag, 13. Juni 2019, gegen 21:30 Uhr, in der Gemeinde Hude ereignet.

Ein 57-jähriger Mann aus Sachsen-Anhalt befuhr mit einer Lokomotive ohne Waggons die Bahnstrecke von Oldenburg in Richtung Bremen. Obwohl die Schranken am Bahnübergang im Wesselsweg in der Gemeinde Hude gesenkt waren, überquerte ein 79-jähriger Mann aus der Gemeinde Hude die Gleise. Dabei führte er als Fußgänger ein Fahrrad neben sich her.

Der Lokführer leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein und betätigte mehrmals das Warnsignals. Trotzdem kam es zum Zusammenstoß mit dem Hinterrad des geschobenen Fahrrades.

Durch die Wucht dieses Aufpralls kam der 79-Jährige erst einige Meter hinter der Unfallstelle im Gleisbett zum Liegen. Er erlitt schwere Verletzungen, wurde zunächst von einem Ersthelfer und anschließend durch die Besatzung eines Notarzteinsatzfahrzeugs versorgt. Die weitere Behandlung erfolgte im Krankenhaus, in das der 79-Jährige mit einem Rettungswagen gefahren wurde.

Die Lokomotive kam ungefähr 400 Meter hinter dem Bahnübergang zum Stehen. Der Lokomotivführer erlitt einen Schock. Durch das Notfallmanagement der Bahn musste ein weiterer Lokführer angefordert werden, der die Fahrt fortsetzen konnte.

Die Rettungsmaßnahmen wurden durch 21 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wüsting unterstützt.

Die Vollsperrung der Bahnstrecke konnte gegen 22:45 Uhr aufgehoben werden.

