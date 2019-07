Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190708-1: Frau stürzt im Bus und verletzt sich schwer/ Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 61-jährige Wesselingerin ist am Freitag (5. Juli) in einem Linienbus gestürzt.

Die Frau fuhr gegen 09:15 Uhr mit dem Linienbus auf der Schützenstraße. Der Bus fuhr von der Haltestelle "Rathaus" in Richtung Haltestelle "Am Knüchelsdamm". An einer roten Ampel bremste der Bus ab, die sitzende Frau rutschte daraufhin zwischen die Sitzreihen auf den Boden. Ihr neben ihr sitzender Mann kümmerte sich um seine Frau und informierte den Busfahrer. Rettungskräfte brachten die 61-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie stationär verblieb. (bb)

