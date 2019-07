Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall aufgrund einer Ölspur

Bild-Infos

Download

Immert/B 327 (ots)

Am 19.07.2019 kam es gegen 09 Uhr auf der B 327 zwischen Thalfang und Morbach im Bereich der Ortslage Immert zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 28-jähriger Fahrer mit seinem Personenkraftwagen die B 327 von Thalfang kommend in Fahrtrichtung Morbach. Aufgrund einer Ölspur auf der Fahrbahn kam er ins Schleudern und kam im Bereich einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Im rechtsgelegenen Seitengraben kam das Fahrzeug schließlich in Seitenlage zum Stehen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die B 327 musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten mehrfach halbseitig gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es aber nicht. Im Einsatz waren die Straßenmeisterei Thalfang, das DRK Thalfang, der Rettungshubschrauber Christoph 10 und die Polizei Morbach.

Sachdienlichen Hinweise zum Verursacher der Ölspur können der Polizeiinspektion in Morbach mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Ansprechpartner: Schorten, PK



Telefon: 06533-93740

E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell