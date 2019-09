Polizei Wuppertal

POL-W: W- Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit Radfahrerin

Wuppertal (ots)

Am 30.08.19, gegen 14:00 Uhr, kam es am Westring in Wuppertal zu einem Unfall mit einer leichtverletzten Radfahrerin. Die 33-jährige Wuppertalerin befuhr mit ihrem Lastenfahrrad den Westring in Richtung Wuppertal-Vohwinkel. Sie benutzte hierzu den gemeinsamen Geh- und Radweg. Ebenfalls auf dem Rad befand sich die 11-monatige Tochter der Zweiradfahrerin. Das Duo beabsichtigte an der Einmündung zur Haaner Straße weiter dem Verlauf des Westrings zu folgen. Ein unbekannter Autofahrer bog seinerseits vom Westring nach rechts in die Haaner Straße ab, obwohl sich die junge Mutter bereits im Einmündungsbereich befand. Diese versuchte eine Kollision zu verhindern, stürzte hierbei und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach bisherigem Stand blieb das kleine Kind unverletzt. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Beiden zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Volkswagen mit "ME"-Städtekennung gehandelt haben. Auffällig waren Kinderschuhe, welche am Innenspiegel befestigt waren. Der Fahrer war etwa 25 Jahre alt, trug einen Bart, eine dunkle Baseballkappe und ein helles Hemd oder Poloshirt. Nach dem Unfall begab sich die Mutter mit ihrem Baby selbstständig in ärztliche Behandlung. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese können sich unter der Rufnummer 0202/284-0 bei der Polizei melden. (weit)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell