Polizei Wuppertal

POL-W: RS Fußgängerin an den Folgen eines Unfalls verstorben

Wuppertal (ots)

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Auto, ist die Frau in den Abendstunden des 02.09. an den Folgen Ihrer Verletzungen verstorben. Am 14.08.2019, war es gegen 05:25 Uhr, auf der Haddenbacher Straße zu dem Unfall gekommen. Die 64-Jährige überquerte die Fahrbahn, als es zu dem Zusammenstoß mit dem Honda eines 53-Jährigen kam. Die Frau musste vom Rettungsdienst ins Kran-kenhaus gebracht werden.

