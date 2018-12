POL-BS: Versuchter Wohnungseinbruch

Braunschweig (ots) - Freitag, in den Abendstunden, nutzte ein unbekannter Täter die Gelegenheit, eine nur herangezogene Terrassentür einer Erdgeschosswohnung in der Bienenstraße zu öffnen und in die Wohnung einzudringen. Der Täter wurde jedoch durch die Bewohnerin überrascht und flüchtete unerkannt. Gegenstände wurden aus der Wohnung nicht entwendet.

