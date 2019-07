Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kleinkind

Wuppertal (ots)

Gestern (19.07.2019), gegen 18:45 Uhr, lief ein 1 1/2-jähriger Junge unbemerkt von der Mutter aus der Wohnung und trat zwischen zwei geparkten Pkw auf die Fahrbahn der Merscheider Straße. Dort konnte ein 50-jähriger Linienbusfahrer, der in Fahrtrichtung Ohligs unterwegs war, einen leichten Zusammenstoß nicht verhindern. Das Kleinkind trug glücklicherweise nur leichte Schürfwunden am Arm und eine Prellung am Kopf davon. Der Junge wurde vorsorglich einem Krankenhaus zur ambulanten Behandlung zugeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Leitstelle

Telefon: 0202 / 284 - 0



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell