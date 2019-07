Polizei Wuppertal

POL-W: W- Mehrere Sachbeschädigungen-Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

In der Nacht vom 16.07.2019 auf den 17.07.2019 beschädigten Unbekannte mehrere Fahrzeuge im Bereich des Westfalenwegs in Wuppertal. Die Täter zerstörten an den geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel und flohen unerkannt. Bislang sind der Polizei vierzehn betroffene Fahrzeuge bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte. Diese können sich unter der Rufnummer 0202/284-0 melden. (weit)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell