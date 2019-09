Polizei Wuppertal

POL-W: W - 12-Jähriger bei Autounfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Kurz nach 19:00 Uhr kam es auf der Wichlinghauser Straße am Donnerstag (05.09.2019) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriger Junge schwer verletzt wurde. Der Junge spielte auf dem Gehweg und überquerte in der Folge die Straße direkt hinter einem vorbeifahrenden Lkw. Eine 58-jährige Wuppertalerin erfasste den Jungen in dem Moment, in dem er hinter dem Lkw auf die Fahrbahn Richtung Handelstraße lief. Das Unfallopfer wurde vor Ort ärztlich versorgt und danach per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein sichtbarer Schaden am unfallbeteiligten Fiat entstand nicht. (jb)

