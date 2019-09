Polizei Wuppertal

POL-W: W - Raubüberfall nach körperliche Auseinandersetzung vereitelt

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Gegen viertel nach zehn am Samstagabend (07.09.2019) kam es in der Straße Tütersburg zu einem versuchten Raub in einem Kiosk. Ein 38-jährige Elberfelder wollte mutmaßlich die Kasseneinnahmen rauben und stieß dafür die Geschädigte (23) zu Boden. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem 25-jährigen Freund der Geschädigten, der ebenso hinter dem Tresen stand. Die Auseinandersetzung verlagerte sich vom Inneren des Kiosks auf die Straße. Nachdem der Beschuldigte dem jungen Mann mit einer Flasche eine Kopfverletzung zufügte, gelang es zwei Zeugen gemeinsam mit dem Geschädigten, den Angreifer zu Boden zu drängen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Versorgung der Verletzung erfolgte im Krankenhaus, in dem der 25-Jährige vorsorglich die Nacht verbrachte. Der Beschuldigte wurde aufgrund von zwei ausstehenden Haftbefehlen festgenommen.(jb)

