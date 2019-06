Polizei Braunschweig

POL-BS: Räuber hatte es auf wertvolle Uhr abgesehen

Braunschweig (ots)

07.06.2019, 11.15 Uhr Braunschweig, Innenstadt

Am Freitagvormittag kam es auf dem Friedrich-Wilhelm-Platz zu einem Straßenraub.

Ein 82-jähriger Mann hatte sich am Freitagvormittag aus einem Braunschweiger Geschäft in der Innenstadt eine wertvolle Uhr gekauft. Während er auf den Bus am Friedrich-Wilhelm-Platz wartete, kam eine unbekannte männliche Person zu ihm und zog unvermittelt an dem Stoffbeutel des Rentners. Der hielt zunächst fest, fiel dann aber zu Boden und musste die Tasche loslassen.

Der Räuber floh daraufhin mit seiner Beute in den Bürgerpark. Der ältere Mann verletzte sich bei dem Sturz und musste ärztlich behandelt werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Verdächtigen verlief ergebnislos. Die Ermittlungen zum Täter und zu den Umständen dauern an.

Der Wert der gestohlenen Uhr liegt im vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell