Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wallhausen - Pkw gegen Baum geprallt

Aalen (ots)

Pkw gegen Baum geprallt Wallhausen Am Sonntagnachmittag, gegen 12.25 Uhr, befuhr eine 32-jährige Hyundai-Lenkerin die L 2247 von Wallhausen in Richtung Hengstfeld. In einer lang gezogenen Linkskurve verlor sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw und kam nach rechts von der Straße ab. Neben der Fahrbahn prallte der Pkw gegen einen Baum. Bei dem wuchtigen Aufprall wurde ein 48-jähriger Mitfahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden. Die zwei weiteren Mitfahrer im Alter 46 und 24 Jahren, sowie die 32-Jährige wurden zum Glück nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst war mit 3 Rettungswagen, 1 Notarzt und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Am Hyundai entstand ein Sachschaden von 5000 Euro.

