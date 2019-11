POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 09:00 Uhr: Gartenhauseinbrüche und ein Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Aalen

In Gartenhäuser eingebrochen Obersontheim In der Nacht von Freitag auf Samstag, brachen bislang Unbekannte in der Kleingartenanlage Friedhofweg in sieben Gartenhütten ein. Die Täter hebelten die Gartenhütten auf und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen nur geringwertige Gegenstände. Die Höhe des Sachschadens beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen sich unter Tel. 0791/400-0 zu melden.

Roller-Fahrerin gestürzt Schwäbisch Hall Eine 17-jährige Roller-Fahrerin befuhr am Samstag gegen 11.30 Uhr, die Stuttgarter Straße in Richtung schwäbisch Hall. Auf Höhe einer Tankstelle erkannte sie zu spät, dass vor ihr der Verkehr stockte und fuhr auf einen vorausfahrenden Pkw Ford auf. Dabei wird die 17-Jährige schwer verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt 5000 Euro.

