Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei fasst Tatverdächtige nach Raub am Keuningpark

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1214

Beamte der Dortmunder Polizei haben am Mittwoch (16.10.) in der Nähe des Dortmunder Hauptbahnhofs mehrere Jugendliche gefasst. Sie stehen im Verdacht, an einem Raub am Keuningpark beteiligt gewesen zu sein.

Ersten Erkenntnissen zufolge ging ein 15-jähriger Dortmunder gegen 14.10 Uhr zu Fuß vom Hauptbahnhof zur Leopoldstraße. Etwa in Höhe der Hausnummer 50 umstellten ihn etwa sechs Jugendliche. Aus der Gruppe heraus riss ihm einer die Kette vom Hals, zudem forderten sie Bargeld. Weil der 15-Jährige kein Geld bei sich hatte, flüchteten die Tatverdächtigen mit dessen Kette in Richtung Hauptbahnhof. Der junge Dortmunder folgte ihnen und alarmierte die Polizei.

Die Beamten konnten im Rahmen der Fahndung fünf Jugendliche - im Alter zwischen 14 und 17 Jahren und wohnhaft in Dortmund - am Hauptbahnhof stellen. Allerdings ohne die entwendete Kette. Diese hatte einer aus der Gruppe dem 15-Jährigen während der Flucht zugeworfen. Zwecks weiterer Maßnahmen brachten die Polizisten den Geschädigten und einen gleichaltrigen Jungen, der dessen Kette vom Hals gerissen haben soll, zur Polizeiwache.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Dana Seketa

Telefon: 0231/132-1029

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell