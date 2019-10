Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugin beobachtet Drogenhändler: Polizei nimmt Tatverdächtigen in Scharnhorst fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1212

Eine Festnahme in Dortmund-Scharnhorst zeigte am Mittwoch (16.10.), wie wichtig die Hinweise aufmerksamer Zeugen für die Polizei sind. Eine Zeugin informierte die Polizei nicht nur über Drogenhandel an einem Ort in Scharnhorst, sondern lieferte sogar eine präzise Täterbeschreibung mit. Zivilkräfte der Polizei konnten deshalb. schnell einen mutmaßlichen Drogenhändler festnehmen.

Nach mehreren Hinweisen auf Drogengeschäfte im Bereich eines Tunnels zwischen dem Peschweg und der Kautskystraße beobachteten Polizisten um 12.40 Uhr einen Mann, auf den die von der Zeugin genannte Personenbeschreibung zutraf. Sie gingen auf den Tatverdächtigen zu, der nervös reagierte und flüchtete. Die Polizeibeamten hielten ihn nach wenigen Metern an und fesselten ihn.

Vorläufig festgenommen wurde damit ein der Polizei bereits bekannter 24-jähriger Mann, der nicht nur nach Cannabis roch, sondern in seiner Jacke eine prall gefüllte Tüte mit Pflanzen - vermutlich Cannabis - und in einer Hosentasche weitere Substanzen aufbewahrte. Die Polizei ermittelte bereits mehrfach wegen Drogenhandels gegen den Dortmunder.

Er wurde in das Polizeigewahrsam eingeliefert, das er am Donnerstagmorgen mangels Haftgründen wieder verlassen konnte.

