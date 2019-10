Polizei Dortmund

POL-DO: Autoscheibe eingeschlagen und Werkzeug ausgeladen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1211

Ein Mann hat am Mittwoch (16.10.) in Dortmund-Hörde versucht, Werkzeugkoffer aus einem Auto zu stehlen. Offenbar ohne Beute flüchtete er schließlich, nachdem ein Zeuge auf ihn aufmerksam geworden war.

Ersten Erkenntnissen zufolge bemerkte ein 32-jähriger Dortmunder gegen 22.40 Uhr in der Straße Penningskamp einen Mann. Dieser trug mehrere Werkzeugkoffer bei sich. Offenbar hatte er kurz zuvor die Scheibe an einem dort geparkten Kleintransporter eingeschlagen und die Gegenstände herausgeholt. Der Dortmunder hielt den Unbekannten fest und stellte ihn zur Rede. Daraufhin ließ der Mann die Koffer fallen und flüchtete in Richtung Friedrich-Ebert-Platz.

Der Zeuge beschrieb den Tatverdächtigen wie folgt: etwa 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlanke Statur, europäischer Phänotyp, akzentfreies Deutsch, beige Jacke (Kapuze über dem Kopf), dunkle Jeans.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache in Dortmund unter 0231-132-7441.

