Polizei Gütersloh

POL-GT: Bezirksdienst der Polizei - Ein neues Gesicht in Avenwedde

Gütersloh (ots)

Gütersloh-Avenwedde (MK) - Polizeioberkommissarin Susanne Leicht verstärkt seit Anfang September den Bezirksdienst in Avenwedde. Sie folgt damit PHK Reiner Hüttel, der seine Aufgaben mittlerweile im Bezirksdienst Wiedenbrück erfüllt.

Susanne Leicht, die bereits seit 1997 ihren Dienst in der KPB Gütersloh verrichtet und hier schon in den unterschiedlichsten Tätigkeitsbereichen gearbeitet hat, sagt zu ihrer neuen Tätigkeit "Ich freue mich sehr auf die neuen und vielfältigen Aufgaben. Dabei den regelmäßigen, engen und persönlichen Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Bezirk zu halten, ist mir hierbei sehr wichtig."

Gemeinsam mit dem erfahrenen Bezirksdienstbeamten PHK Michael Aman wird Susanne Leicht daher zukünftig das neue Team im Bereich Avenwedde bilden.

Sie erreichen die Beiden unter der Telefonnummer 05241 97908 und vor Ort in 33335 Gütersloh-Avenwedde, Albertus-Magnus-Straße 9.

