Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt Zeugenaufruf nach diversen Sachbeschädigungen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag, den 30.08.2018 auf Samstag, den 31.08.2019 ereigneten sich in Titisee-Neustadt mehrere Sachbeschädigungen.

Im Stadtgebiet Neustadt entfernten bislang unbekannte Täter an mehreren geparkten Fahrzeugen in der Hebelstraße, Schottenbühlstraße und in der Straße Am Kupferhammer gewaltsam Kennzeichen mitsamt deren Halterung wodurch Sachschaden an den Fahrzeugen entstand. An einigen Fahrzeugen wurden zudem Beschädigungen in Form von Kratzern und Eindellungen verursacht.

Des Weiteren ereignete sich eine Sachbeschädigung in der Pfauenstraße in Neustadt, wo Unbekannte eine Bierflasche in ein Schaufenster warfen, was hierdurch zu Bruch ging.

Im selben Zeitraum ereignete sich auch in Titisee im Kappellenweg eine Sachbeschädigung, wo Unbekannte die Windschutzscheibe an einem geparkten Pkw beschädigten und mehrere Kratzer im Lack des Fahrzeugs verursachten.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt in Verbindung zu setzen. Tel.: 07651 9336-0.

