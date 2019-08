POL-ME: Roller aus Velbert diente als Fluchtfahrzeug bei Geldautomatensprengung in Braunschweig: Die Polizei sucht Zeugen - Velbert / Braunschweig - 1908116

Polizei Mettmann

Aus aktuellem Anlass und auf Bitte der Polizei Braunschweig wendet sich die Kreispolizeibehörde Mettmann mit dem Foto eines Motorrollers an die Öffentlichkeit und fragt: Wer kann Angaben machen zu dem auf dem Foto abgebildeten Motorroller? Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

Der abgebildete Motorroller diente am Mittwoch (14. August 2019) bei einer Geldautomatensprengung in Braunschweig als Fluchtfahrzeug. Ermittler aus Niedersachsen stellten den Fluchtroller der Marke Piaggio einen Tag später in einem Holzschupppen in Tatortnähe sicher. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnten Kriminalbeamte aus Braunschweig inzwischen herausfinden, dass der Roller bereits am 3. Mai 2019 auf der "Großen Trödelmeile" in Velbert-Neviges für 120 Euro verkauft wurde.

Der Roller stand nach dem Verkauf noch mehrere Tage am Straßenrand in Velbert, bevor er offensichtlich abtransportiert worden ist. Der bis dato noch unbekannte Käufer wollte den nicht fahrbereiten Roller reparieren lassen und wahrscheinlich gewinnbringend weiterverkaufen. Nach aktuellen Erkenntnissen war der Roller damals noch grün lackiert. In der Zwischenzeit wurde er jedoch komplett schwarz umlackiert (siehe Foto).

Die Polizei in Braunschweig ist nun auf der Suche nach weiteren sachdienlichen Hinweisen zu dem Roller und bittet insbesondere den bis dato noch unbekannten Käufer, der den Roller am 3. Mai auf der "Großen Trödelmeile" erstanden hat, sich bei der Polizei zu melden.

Die Pressemeldung der Polizei Braunschweig zu der Geldautomatensprengung finden Sie unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/4348161.

