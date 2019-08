Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Verletzten auf der A60

Prüm (ots)

Am Samstag, den 17.08.2019, ereignete sich um 07:39 Uhr auf der Autobahn A60 zwischen den Anschlussstellen Waxweiler und Prüm in Fahrtrichtung Belgien ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Der alleine beteiligte PKW kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam anschließend hinter der Schutzplanke zum Stillstand. Beide Personen konnten sich eigenständig aus dem PKW befreien. Der 51-jährige Fahrer und der 53-jährige Beifahrer wurden zur Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Im Einsatz befanden sich die freiwilligen Feuerwehren Neidenbach und Bitburg, zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie die Polizeiinspektion Prüm.

