POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Wittlich (ots)

Am 16.08.2019 ereignete sich gegen 07:40 Uhr in Wittlich, Ortsteil Neuerburg, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 44jähriger Radfahrer aus der Region verletzt wurde. Ein Kastenwagen beabsichtigte aus einer Grundstücksausfahrt in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei übersah er den von links kommenden Radfahrer. Durch den Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

