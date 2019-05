Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.05.2019. Täter erbeuteten bei einem Einbruch in ein Wohnhaus offensichtlich Schmuck.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Engelnstedt, Vallstedter Straße, 23.05.2019, 15:15 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Täter durch eine Terrassentür in das Wohnhaus ein und erbeuteten offensichtlich Schmuck. Die Höhe des Schadens wird noch ermittelt. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

